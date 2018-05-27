Конта: одно время я была лучшей в Австралии по игре на грунте

Британка Йоханна Конта рассказала об уровне своей готовности к Открытому чемпионату Франции.



«Я очень комфортно чувствую себя на грунте. Готовясь к этому покрытию, я старалась слишком много не думать на корте, а просто довериться своему телу и передвижению по корту. Я умею скользить на грунте.



До начала участия в турнира категории WTA большинство выигранных мною соревнований ITF проходили на грунте. Одно время я даже была лучшей в Австралии по игре на грунте в категории до 14 лет», – цитирует Йоханну Tennis World USA.



27-летняя теннисистка, до 2012 года представлявшая на международном уровне Австралию, никогда не побеждала на Открытом чемпионате Франции. Все её три попытки завершались поражениями в первом раунде.



Свой первый матч на «Ролан Гаррос — 2018» Конта (22) проведёт против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.

Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».