Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Флинк уступила в финале соревнований в Южной Корее

Флинк уступила в финале соревнований в Южной Корее
Теннис / WTA

Россиянка Варвара Флинк в полуфинале турнира ITF с призовым фондом $ 25 тыс. в Чханвоне уступила представительнице Китайского Тайбэя Ли Ясуань со счётом 6:0, 3:6, 0:6. Поединок продолжался 1 час 22 минуты.

21-летняя москвичка, занимающая 470-е место в рейтинге WТА, обошлась без эйсов и двойных ошибок, реализовала три брейк-пойнта из пяти и проиграла четыре гейма на своей подаче.

За своё выступление в Южной Корее Флинк получит 30 очков. Однако в обновлённом рейтинге она опустится на 517-ю позицию и потеряет место в топ-500.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент