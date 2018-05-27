Надаль: ощущения от победы в отсутствие Федерера не меняются

Испанец Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, не меняются ли его ощущения от победы на «Ролан Гаррос» и других грунтовых турнирах в связи с отсутствием там швейцарца Роджера Федерера.



«Ощущения те же самые. Сказать иначе было бы несправедливо по отношению к другим игрокам. Когда я побеждаю, а кто-то не выступает на турнире по каким-либо причинам, для меня ничего не меняется. Победа есть победа, её ценность остаётся такой же», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

В первом круге «Ролан Гаррос — 2018" Рафаэль сыграет с итальянцем Симоне Болелли (LL).

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