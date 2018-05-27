Стартовал 122-й розыгрыш «Ролан Гаррос»

В Париже стартовал розыгрыш «Ролан Гаррос— 2018» в женском и мужском одиночном разрядах. Турнир проводится в 122-й раз, хотя Французская федерация тенниса считает этот розыгрыш 117-м, поскольку официально не признаёт пять турниров, прошедших в годы Второй мировой войны, с 1941 по 1945 год, и не причисляет его победителей к чемпионам турниров «Большого шлема».
Среди матчей первого запуска — поединок россиянки Екатерины Макаровой с китаянкой Чжэн Сайсай, за которым вы можете следить в режиме текстовой онлайн-трансляции.
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня
Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».