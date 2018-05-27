Стартовал 122-й розыгрыш «Ролан Гаррос»

В Париже стартовал розыгрыш «Ролан Гаррос— 2018» в женском и мужском одиночном разрядах. Турнир проводится в 122-й раз, хотя Французская федерация тенниса считает этот розыгрыш 117-м, поскольку официально не признаёт пять турниров, прошедших в годы Второй мировой войны, с 1941 по 1945 год, и не причисляет его победителей к чемпионам турниров «Большого шлема».



Среди матчей первого запуска — поединок россиянки Екатерины Макаровой с китаянкой Чжэн Сайсай, за которым вы можете следить в режиме текстовой онлайн-трансляции.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».