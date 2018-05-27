Надаль: Джокович отлично сыграл в Риме и претендует на победу на «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль назвал серба Новака Джоковича одним из претендентов на победу на «Ролан Гаррос». Новак выиграл в Париже в 2016 году и с тех пор не завоёвывал титулов на турнирах «Большого шлема».



«Новак — один из лучших игроков в истории нашего спорта. Я не могу сказать, что он вернулся, потому что не считаю, что он куда-то уходил — он всегда был здесь. Иногда, возвращаясь после травмы, тяжело сразу заиграть хорошо, но в Риме он провёл отличный турнир, и у меня нет сомнений, что он один из претендентов на победу в Париже», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

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