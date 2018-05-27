Виландер: у молодых игроков нет багажа поражений от Надаля, и они не боятся его

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Матс Виландер оценил игру испанца Рафаэля Надаля.



«Я не вижу никаких изъянов в броне Надаля. Он играет так же хорошо, как и обычно. В техническом плане даже лучше — его удар с бэкхенда стал более агрессивным. Он свободнее чувствует себя на первой подаче, может больше вкладываться в неё. Единственное уязвимое место Рафаэля в том, что молодые игроки не чувствуют страха перед ним. У них нет накопленного багажа поражений от Надаля», — сказал Виландер в интервью Reuters.

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