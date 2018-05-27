Касаткина: хочется сыграть ещё с Сереной, Винус, Шараповой и другими легендами

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём желании чаще играть с сильнейшими соперницами, которые давно выступают в туре.



«Я хотела бы сыграть ещё со всеми легендами, пока они продолжают выступать. Я ведь росла на их теннисе. Для меня выйти на корт и сыграть с Сереной, с Винус, с Машей Шараповой, с которой мы ни разу не встречались, и со многими другими соперницами — это стимул. Мне хочется играть с лучшими, потому что в таких матчах, побеждая лучших, ты сама прогрессируешь. А я хочу становиться лучше», — сказала Касаткина в ходе программы «Неспортивное поведение».



С Сереной Дарья играла один раз, взяв у неё два гейма в третьем круге Australian Open 2018. У Винус она ведёт по личным встречам со счётом 2-1, одержав последнюю победу в полуфинале Индиан-Уэллса — 2018.