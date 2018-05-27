Пэр: чувствую себя более зрелым

Француз Бенуа Пэр рассказал о кардинальном изменении своего менталитета.



«Я многим наслаждаюсь. Могу сражаться, оставаться сфокусированным. Этого не было раньше. Мне уже 29 лет, и я устал злиться. Чувствую себя более зрелым.



Теперь, даже если я проигрываю, просто говорю себе, что играл недостаточно хорошо. Говорю, что старался изо всех сил и сделал всё, что мог», – цитирует Пэра Tennis World USA.



На «Ролан Гаррос — 2018" Бенуа стартует в понедельник, 28 мая. Его первым соперником станет испанец Роберто Карбальес Баэна.

Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».