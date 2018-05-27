Россиянка Екатерина Макарова стала первой теннисисткой, выигравшей матч на «Ролан Гаррос — 2018». В своём стартовом поединке Макарова нанесла поражение китаянке Чжэн Сайсай со счётом 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Макарова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и использовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Сайсай одна двойная и один реализованный брейк-пойнт из шести. Эйсов у Чжэн также не было.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-транляцию этого матча.



Следующей соперницей Екатерины станет либо чешка Барбора Стрыцова (26), либо японка Куруми Нара.