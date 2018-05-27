Свитолина победила Томлянович на «Ролан Гаррос», отыгравшись с 1:5 в первом сете

Украинка Элина Свитолина (4) успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции. В двух партиях ею была обыграна представительница Австралии Айла Томлянович – 7:5, 6:3. По ходу первой партии украинка уступала 1:5, однако сумела выиграть пять геймов подряд и оставить сет за собой.



Продолжительность матча составила 1 час и 30 минут. Свитолина выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. На счету Томлянович три эйса, пять ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из шести.



Следующей соперницей украинки станет победительница пары Франческа Скьявоне (Италия) – Виктория Кужмова (Словакия).

Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».