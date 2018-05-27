Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Димитров стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над Сафватом

Димитров стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над Сафватом
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Болгарин Григор Димитров (4) уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции, в трёх сетах обыграв египтянина Мохамеда Сафвата – 6:1, 6:4, 7:6 (7:1).

Сафват, заменивший в первом раунде травмировавшегося серба Виктора Троицки, стал первым египтянином, выступившим в основной сетке турниров «Большого шлема» с 1996 года.

Матч продолжался 2 часа 5 минут. На счету Димитрова шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Сафват выполнил шесть подач навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

Соперником Димитрова по второму раунду «Ролан Гаррос» станет победитель пары Николас Джарри (Чили) – Джаред Дональдсон (США).

В параллельном поединке босниец Дамир Джумхур оказался сильнее американца Дениса Кудлы – 6:4, 6:2, 6:2.

Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
27 мая 2018 года, воскресенье. 12:10 МСК
Дамир
Джумхур
Денис
Кудла
6:4 6:2 6:2
Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
27 мая 2018 года, воскресенье. 12:10 МСК
Мохамед
Сафват
Григор
Димитров
1:6 4:6 6:7
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня
Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент