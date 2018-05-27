Димитров стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над Сафватом

Болгарин Григор Димитров (4) уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции, в трёх сетах обыграв египтянина Мохамеда Сафвата – 6:1, 6:4, 7:6 (7:1).



Сафват, заменивший в первом раунде травмировавшегося серба Виктора Троицки, стал первым египтянином, выступившим в основной сетке турниров «Большого шлема» с 1996 года.



Матч продолжался 2 часа 5 минут. На счету Димитрова шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Сафват выполнил шесть подач навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.



Соперником Димитрова по второму раунду «Ролан Гаррос» станет победитель пары Николас Джарри (Чили) – Джаред Дональдсон (США).



В параллельном поединке босниец Дамир Джумхур оказался сильнее американца Дениса Кудлы – 6:4, 6:2, 6:2.

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