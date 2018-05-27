Стрыцова добыла волевую победу на старте «Ролан Гаррос» и вышла на Макарову

Чешка Барбора Стрыцова (26) в матче первого круга «Ролан Гаррос» оказалась сильнее японки Куруми Нары – 1:6, 6:3, 6:4.

Данный успех позволил экс 16-ой ракетке мира прервать серию поражений, которая насчитывала уже девять матчей.

Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. На счету Стрыцовой два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из 11. Нара выполнила одну подачу навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из 11.



Соперницей Барборы по матчу второго круга Открытого чемпионата Франции станет россиянка Екатерина Макарова.

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