Зверев назвал Шаповалова, Хачанова, Рублёва, Коккинакиса среди лучших в Next Gen

Немец Александр Зверев поделился мнением о теннисистах нового поколения, к которому относится и он сам.



«Думаю, что лучшие представители нашего поколения уже стали „нынешним поколением“, так что термин „новое поколение“ не совсем подходит. Не нужно слишком часто называть их так. Я сейчас третий в мире. Шаповалов быстро прогрессирует, и я уверен, что он будет в топ-10. Есть такие парни, как Хачанов, Рублёв. Ещё Коккинакис — если он сумеет избегать травм, то станет одним из лучших в нашем поколении. В Монте-Карло ему немного не повезло, когда он споткнулся о тот бортик и травмировал колено. Это чистое невезение, хотя подобное нередко с ним случается. Но когда он будет здоров, то может стать одним из лучших. В целом же лучше всех будет тот, кто будет работать упорнее всех», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

Коккинакис получил травму на турнире в Монте-Карло