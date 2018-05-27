А. Зверев: не случится ничего страшного, если я, сыграв отличный матч, уступлю

Немец Александр Зверев не чувствует давления в связи с отсутствием успехов на турнирах «Большого шлема».



«Приложу максимум усилий для того, чтобы показать свой лучший теннис. Не случится ничего страшного, если я, сыграв отличный матч, проиграю. Просто соперник сыграет в этот день лучше меня. Так бывает.



В этом сезоне я выиграл ряд поединков в рамках „Кубка Дэвиса“. Эти матчи длились пять сетов и во многом похожи на игры „Большого шлема“. Я оказался сильнее Кирьоса и Феррера, которые обыгрывали других великих теннисистов.



Победы на «мэйджорах» придут и, честно говоря, я не беспокоюсь по этому поводу», – цитирует Зверева Tennis World USA.



Лучшим результатом 21-летнего немца на Открытом чемпионате Франции является выход в третий раунд в 2016 году. Александр ещё не обыгрывал теннисистов из топ-50 в рамках турниров «Большого шлема».



Первый поединок на «Ролан Гаррос — 2018» Зверев, посеянный под вторым номером, проведёт против представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.

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