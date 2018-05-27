Немец Александр Зверев не чувствует давления в связи с отсутствием успехов на турнирах «Большого шлема».
«Приложу максимум усилий для того, чтобы показать свой лучший теннис. Не случится ничего страшного, если я, сыграв отличный матч, проиграю. Просто соперник сыграет в этот день лучше меня. Так бывает.
В этом сезоне я выиграл ряд поединков в рамках „Кубка Дэвиса“. Эти матчи длились пять сетов и во многом похожи на игры „Большого шлема“. Я оказался сильнее Кирьоса и Феррера, которые обыгрывали других великих теннисистов.
Победы на «мэйджорах» придут и, честно говоря, я не беспокоюсь по этому поводу», – цитирует Зверева Tennis World USA.
Лучшим результатом 21-летнего немца на Открытом чемпионате Франции является выход в третий раунд в 2016 году. Александр ещё не обыгрывал теннисистов из топ-50 в рамках турниров «Большого шлема».
Первый поединок на «Ролан Гаррос — 2018» Зверев, посеянный под вторым номером, проведёт против представителя Литвы Ричардаса Беранкиса.
А. Зверев: не случится ничего страшного, если я, сыграв отличный матч, уступлю