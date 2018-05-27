Муратоглу: у меня есть ощущение, что Томич мотивирован и хочет вернуться

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, рассказал, что австралиец Бернард Томич тренировался с ней перед стартом «Ролан Гаррос». Томич играл квалификацию и успешно прошёл её, а в первом круге основного турнира сыграет со своим соотечественником Ником Кирьосом.



«Думаю, что до сих пор он использовал процентов 20 от своего потенциала. Сейчас у меня есть ощущение, что он хочет вернуться на свой уровень, что он мотивирован. Если это правда так, и он готов работать, то он может вновь заиграть очень хорошо. Бесспорно, он очень талантлив», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA.