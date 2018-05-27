Джокович: после травмы локтя и других проблем понял, что сила — в терпении

Экс первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал о том, как на него повлияли травма локтя, операция и последовавшая за этим потеря формы.



«Обстоятельства, в которых я оказался, научили меня отличному уроку — быть терпеливым, верить, что делаешь всё правильно, и тогда со временем всё будет так, как надо. Надеюсь, что это сработает и на „Ролан Гаррос“. В последние недели я играю гораздо лучше, чем до того.



Конечно, последние 15 месяцев были для меня тяжёлыми — и это мягко сказано. Были травмы, я перенёс операцию, пытался перестроить свою игру, менял ракетку, чтобы оберегать локоть. Пришлось многое изменить, зато я понял, что сила — в терпении. А на протяжении большей части карьеры я был достаточно нетерпелив», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

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