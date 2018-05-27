Стивенс разгромила Рус и может сыграть с Александровой на «Ролан Гаррос»

Американка Слоан Стивенс (10) уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос— 2018», разгромив голландку Аранчу Рус (LL) — 6:2, 6:0.



Теннисистки провели на корте всего 50 минут. Ни эйсов, ни двойных ошибок у Слоан не было. Она реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Рус допустила четыре двойные, ни разу не подала навылет и не заработала ни одного брейк-пойнта.



Следующая соперница Стивенс определится в матче между россиянкой Екатериной Александровой и полькой Магдаленой Фрех (Q).

Также во второй раунд вышла американка Дженнифер Брэйди, отдавшая два гейма француженке Аманден Эсс (WC) — 6:1, 6:1.

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