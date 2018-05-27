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Стивенс разгромила Рус и может сыграть с Александровой на «Ролан Гаррос»

Стивенс разгромила Рус и может сыграть с Александровой на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Американка Слоан Стивенс (10) уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос— 2018», разгромив голландку Аранчу Рус (LL) — 6:2, 6:0.

Теннисистки провели на корте всего 50 минут. Ни эйсов, ни двойных ошибок у Слоан не было. Она реализовала пять брейк-пойнтов из семи. Рус допустила четыре двойные, ни разу не подала навылет и не заработала ни одного брейк-пойнта.

Следующая соперница Стивенс определится в матче между россиянкой Екатериной Александровой и полькой Магдаленой Фрех (Q).

Также во второй раунд вышла американка Дженнифер Брэйди, отдавшая два гейма француженке Аманден Эсс (WC) — 6:1, 6:1.

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
27 мая 2018 года, воскресенье. 15:10 МСК
Аранча
Рус
Слоан
Стивенс
2:6 0:6
Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
27 мая 2018 года, воскресенье. 14:10 МСК
Дженнифер
Брэйди
Аманден
Эсс
6:1 6:1
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