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Монфис успешно стартовал на «Ролан Гаррос»

Монфис успешно стартовал на «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Француз Гаэль Монфис стартовал на Открытом чемпионате Франции победой над своим соотечественником Эллиотом Беншетри – 3:6, 6:1, 6:2, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. На счету Монфиса один эйс, семь двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14. Беншетри выполнил одну подачу навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнт из 11.

Соперником Монфиса по второму раунду «Ролан Гаррос» станет победитель пары Мартин Клижан (Словакия) – Ласло Джере (Сербия).

Лучшим результатом 31-летнего француза на родных для него парижских кортах был выход в полуфинал в 2008 году.

В параллельном матче представитель Молдавии Раду Албот добыл волевую победу над французом Грегуаром Баррером – 4:6, 0:6, 7:5, 6:1. 6:2.

Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
27 мая 2018 года, воскресенье. 12:10 МСК
Грегуар
Баррер
Раду
Албот
6:4 6:0 5:7 1:6 2:6
Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
27 мая 2018 года, воскресенье. 14:00 МСК
Эллиот
Беншетри
Гаэль
Монфис
6:3 1:6 2:6 1:6
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