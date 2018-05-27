Монфис успешно стартовал на «Ролан Гаррос»

Француз Гаэль Монфис стартовал на Открытом чемпионате Франции победой над своим соотечественником Эллиотом Беншетри – 3:6, 6:1, 6:2, 6:1.



Матч продолжался 2 часа 10 минут. На счету Монфиса один эйс, семь двойных ошибок и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14. Беншетри выполнил одну подачу навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнт из 11.



Соперником Монфиса по второму раунду «Ролан Гаррос» станет победитель пары Мартин Клижан (Словакия) – Ласло Джере (Сербия).



Лучшим результатом 31-летнего француза на родных для него парижских кортах был выход в полуфинал в 2008 году.



В параллельном матче представитель Молдавии Раду Албот добыл волевую победу над французом Грегуаром Баррером – 4:6, 0:6, 7:5, 6:1. 6:2.