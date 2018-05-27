Федерер: сейчас играю не ради рекордов, а в первую очередь ради Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о получаемом им удовольствии от игры в теннис и об особом отношении к Уимблдону.



«У меня такое чувство, словно я не так давно начал играть и провёл в туре лет пять или около того. Время летит быстро, когда ты получаешь от чего-то удовольствие. Вот так прошло уже двадцать лет. Конечно, я бы хотел, чтобы впереди у меня было больше лет в теннисе, чтобы этот сезон не был для меня двадцатым.



По ходу карьеры я сталкивался со многими различными проблемами — играл с травмами, играл больным, играл во время акклиматизации, уставшим. Даже регулярные выступления, когда у тебя четыре ребёнка, не так просты, особенно когда ты на вершине. Но я считаю, что это проблемы были отличным вызовом для меня, и рад, что всё было так, как было.



Моей главной целью сейчас является Уимблдон. Это всегда был мой любимый турнир, потому что там играли и побеждали мои герои: Пит Сампрас, Стефан Эдберг, Борис Беккер. К тому же игра на траве — уникальный, восхитительный опыт. Победив на юниорском Уимблдоне в 1998 году, я влюбился в это место, в его историю. Полюбил фанатов, зелёно-фиолетовые цвета клуба. На Уимблдоне так много очарования и истории, это великолепный турнир. Сейчас я играю в первую очередь не ради рекордов, а потому, что люблю выходить на его Центральный корт и бросать вызов самому себе», — сказал Федерер в интервью Vogue.

Федерер: не думаю, что сейчас был бы таким игроком, если бы не Надаль