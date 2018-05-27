Нисикори и Карреньо-Буста стартовали с побед на «Ролан Гаррос»

Японский теннисист Кей Нисикори стартовал с победы на Открытом чемпионате Франции, втором в сезоне турнире «Большого шлема». В первом круге 19-я ракетка соревнований обыграл француза Максима Жанвье (WC) со счётом 7:6 (7:0), 6:4, 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 19 минут. Нисикори выполнил 1 подачу навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету француза 1 эйс, 1 двойная ошибка и 10 упущенных брейк-пойнтов.



Во втором круге Нисикори встретится с победителем матча Бенуа Пэр (Франция) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).



Мужчины. «Ролан Гаррос». Первый круг

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10) – Йозеф Ковалик (Словакия, Q) – 4:6, 6:1, 7:5, 7:6 (7:5).

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