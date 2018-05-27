Клижан обыграл в четырёх сетах Джере в первом круге «Ролан Гаррос»

Словак Мартин Клижан (Q) вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв в четырёх сетах представителя Сербии Ласло Джере со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.



Продолжительность матча составила 3 часа 23 минуты. Клижан выполнил 10 подач навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Джере 5 эйсов, 5 ошибок на подаче и 6 упущенных брейк-пойнтов.



Во втором круге Клижан встретится с французским теннисистом Гаэлем Монфисом (32), ранее обыгравшим соотечественника Эллиота Беншетри (WC).

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