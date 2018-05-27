26 эйсов не помогли Карловичу пробиться во второй круг «Ролан Гаррос»

Хорватский теннисист Иво Карлович не сумел пробиться во второй круг «Ролан Гаррос», уступив в стартовом поединке французскому спортсмену Корентену Муте (WC) со счётом 6:7 (7:9), 2:6, 6:7 (5:7).



Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. Муте выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Карловича 26 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 упущенных брейк-пойнта.



Во втором круге Муте встретится с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 8) – Робин Хасе (Нидерланды).

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