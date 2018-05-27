Текстовая онлайн-трансляция матча Фрех — Александрова на «Ролан Гаррос»

В 18:45 по московскому времени начнётся матч первого круга на «Ролан Гаррос», втором в сезоне турнире «Большого шлема», в котором россиянка Екатерина Александрова встретится с польской спортсменкой Магдаленой Фрех. Ранее теннисистки ни разу не играли друг с другом.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Фрех – Александрова на Открытом чемпионате Франции.



Во втором круге победитель этого матча встретится с американкой Слоан Стивенс, посеянной под 10-м номером.

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