Дияс и Кужмова вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Представительница Казахстана Зарина Дияс вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв польскую спортсменку Магду Линетт со счётом 6:3, 6:1.
Теннисистки провели на корте всего 59 минут. Дияс ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Линетт 3 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт, она обошлась без эйсов.
Во втором круге Дияс встретится с победительницей матча Софья Кенин (США) – Наоми Осака (Япония, 21).
Женщины. «Ролан Гаррос». Первый круг
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