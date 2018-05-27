Дияс и Кужмова вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Представительница Казахстана Зарина Дияс вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв польскую спортсменку Магду Линетт со счётом 6:3, 6:1.



Теннисистки провели на корте всего 59 минут. Дияс ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Линетт 3 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт, она обошлась без эйсов.



Во втором круге Дияс встретится с победительницей матча Софья Кенин (США) – Наоми Осака (Япония, 21).



Женщины. «Ролан Гаррос». Первый круг

Виктория Кужмова (Словакия) – Франческа Скьявоне (Италия, Q) – 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

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