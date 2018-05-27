А. Зверев отдал Беранкису всего четыре гейма в первом круге «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». В стартовом матче уроженец Гамбурга, посеянный под вторым номером, обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:1, 6:1, 6:2.



Продолжительность поединка составила 1 час 11 минут. Третья ракетка мира выполнил 11 подач навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Беранкиса 2 эйса и 2 ошибки на подаче, брейк-пойнтов у литовца не было.



За выход в третий круг Зверев поспорит с победителем матча Иржи Веселы (Чехия) – Душан Лайович (Сербия). Перед Открытым чемпионатом Франции Зверев выиграл турниры в Мюнхене и Мадриде, а также дошёл до финала соревнований в Риме.

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