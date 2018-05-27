Александрова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив Фрех

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос». В матче первого раунда соревнований Александрова в трёх сетах уступила польке Магдалене Фрех, начавшей турнир с квалификации, со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Матч продолжался 1 час 48 минут. Александрова 5 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Фрех два эйса, 6 ошибок на подаче и 6 брейков.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Фрех встретится с американкой Слоан Стивенс (10).

Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».