Гоффен победил Хасе в первом круге «Ролан Гаррос», уступая 0-2 по сетам

Бельгийский теннисист Давид Гоффен пробился во второй круг Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема». В стартовом матче восьмой номер посева одержал волевую победу над голландцем Робином Хасе со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:1, 6:0.



Матч длился 2 часа 52 минуты. Гоффен выполнил 18 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 10 брейк-пойнтов из 17. На счету Хасе 8 эйсов, 2 ошибки на подаче и 9 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в третий круг Гоффен поспорит с французом Корентеном Муте (WC), ранее обыгравшим хорвата Иво Карловича.

Макарова, Медведев и Остапенко открывают «Ролан Гаррос». Матчи 1-го дня Чемпионка-2017 Остапенко, россияне Макарова, Медведев, Александрова, а также Свитолина, Зверев, Димитров и В.Уильямс откроют «Ролан Гаррос».