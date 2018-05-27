А. Зверев: возможно, это самая быстрая победа, которую я одержал на ТБШ

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) поделился впечатлениями от победы над литовцем Ричардасом Беранкисом со счётом 6:1, 6:1, 6:2 в первом круге «Ролан Гаррос».



«Возможно, это самая быстрая победа, которую я одержал на кортах «Большого шлема». Всегда принято начинать турнир с победы и минимальным количеством сетов. Я очень доволен, с нетерпением жду следующего матча. Мне удалось выиграть два турнира и дойти до финала в Риме, где я снова уступил Надалю в равном матче. Чувствую себя хорошо, здорово стартовать на турнире с победного результата», — приводит слова третьей ракетки мира официальный сайт «Ролан Гаррос».



Во втором раунде уроженец Гамбурга встретится с победителем матча Иржи Веселы (Чехия) – Душан Лайович (Сербия).

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