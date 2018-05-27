Остапенко: это был ужасный день, я допустила огромное количество ошибок

Латвийская теннисистка Елена Остапенко (5) прокомментировала поражение от украинки Катерины Козловой со счётом 5:7, 3:6 в первом круге «Ролан Гаррос». Уроженка Риги стала второй теннисисткой, которая проиграла в стартовом матче в качестве действующей победительницы турнира.



«Это был ужасный день. Наверное, я смогла сыграть только на 20 процентов собственных возможностей. У меня было огромное количество невынужденных и двойных ошибок, подача не работала должным образом. Все эти аспекты и привели к итоговому поражению. В начале всё было хорошо, но затем ситуация заметно ухудшилась. Сложилось ощущение, что на корте была другая теннисистка. Я до последнего пыталась исправить положение, но соперница действовала в оборонительной манере, а у меня было запредельное число ошибок», — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.

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