Латвийская теннисистка Елена Остапенко (5) прокомментировала поражение от украинки Катерины Козловой со счётом 5:7, 3:6 в первом круге «Ролан Гаррос». Уроженка Риги стала второй теннисисткой, которая проиграла в стартовом матче в качестве действующей победительницы турнира.
«Это был ужасный день. Наверное, я смогла сыграть только на 20 процентов собственных возможностей. У меня было огромное количество невынужденных и двойных ошибок, подача не работала должным образом. Все эти аспекты и привели к итоговому поражению. В начале всё было хорошо, но затем ситуация заметно ухудшилась. Сложилось ощущение, что на корте была другая теннисистка. Я до последнего пыталась исправить положение, но соперница действовала в оборонительной манере, а у меня было запредельное число ошибок», — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.
Остапенко: это был ужасный день, я допустила огромное количество ошибок