В. Уильямс: конечно, вылет в первом круге не входил в мои планы

Американка Винус Уильямс (9) прокомментировала поражение от китаянки Ван Цян со счётом 4:6, 5:7 в первом круге «Ролан Гаррос».
«Есть ли у меня физические проблемы? Вы обеспокоены этим? Спасибо, это так мило. Меня не удивило, что китаянка сыграла хорошо. В современном туре любая теннисистка способна показать отличную игру. Конечно, вылет в первом круге не входил в мои планы, но в теннисе нет идеальных дней», — цитирует Винус Уильямс официальный сайт турнира.
Следующей соперницей Ван Цян станет хорватская теннисистка Петра Мартич.
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