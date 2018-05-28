Шарапова анонсировала своё появление в американском сериале

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографию с актёрами Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем.
31-летняя спортсменка анонсировала своё появление в сериале «Миллиарды», в котором снимаются указанные актёры.
«Я выступила на канале Showtime в роли приглашённого гостя в сериале «Миллиарды» вместе с Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем. Не уверена, всё ли у меня получилось, но это был замечательный опыт. Бодрствовать в пять часов утра не так плохо, когда ты сидишь рядом с двумя талантливыми актёрами», — написала Шарапова на своей странице в сети «Инстаграм».
В стартовом круге на «Ролан Гаррос» Шарапова встретится с голландкой Рихел Хогенкамп.
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Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».