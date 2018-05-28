Павлюченкова поднялась на 28-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 28 мая россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на 28-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 28 мая
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7270.
2 (2). Каролина Возняцки (Дания) — 6935.
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6010.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5505.
5 (5). Елена Остапенко (Латвия) — 5382.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5335.
7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 5160.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550.
9 (9). Винус Уильямс (США) — 4201.
10 (10). Слоан Стивенс (США) — 4164.
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14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2825…
28 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1596...
30 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1513...
36 (35). Екатерина Макарова (Россия) — 1330…
43 (42). Светлана Кузнецова (Россия) — 1193.
44 (43). Елена Веснина (Россия) — 1180...
79 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) — 780.