В 14:00 по московскому времени начнётся матч первого круга Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина (14) и представительница Эстонии Кайя Канепи. По личным встречам впереди 32-летняя уроженка Таллина — 2-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Канепи на «Ролан Гаррос».



Победительница этого поединка за выход в третий круг поспорит либо с немкой Татьяной Марией, либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

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