Остапенко: сейчас я просто в ярости и хочу вернуть время назад

Латвийская теннисистка Елена Остапенко поделилась впечатлениями от поражения от украинки Катерины Козловой в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 5:7, 3:6. Уроженка Риги стала второй теннисисткой, которая проиграла в стартовом матче в качестве действующей победительницы турнира.

«После Рима я была травмирована, так что четыре дня не играла. Я вышла на корт лишь пару дней назад, этого оказалось недостаточно. Я получила травму ноги в матче с Шараповой и, вернувшись домой, обратилась к врачу. Я постаралась восстановиться как можно скорее, но, к сожалению, сегодня на корте я чувствовала себя не лучшим образом.



Я расстроена и чувствую злость. Я просто в ярости и хочу вернуть время назад. Когда я вышла на корт, то ощутила невероятное давление. Болельщики сильно поддерживали меня, и я так хотела показать им, что могу бороться.

Конечно, впереди другие турниры и другие возможности. Если всё время думать о поражении в первом круге турнира «Большого шлема», то стоит завершить карьеру. Я постараюсь поскорее забыть это поражение. К тому же я сыграю здесь в парном разряде. Думаю, давление из-за необходимости защитить титул спадёт. Мне нужно будет хорошо подготовиться к травяному сезону и насладиться предстоящими турнирами", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

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