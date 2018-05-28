Монфис: проиграв первый сет, я почувствовал себя лучше и сумел вернуться в игру

Французский теннисист Гаэль Монфис (32) поделился мнением о победе над соотечественником Эллиотом Беншетри (WC) со счётом 3:6, 6:1, 6:2, 6:1 в первом круге на «Ролан Гаррос».



«Первый матч на «Ролан Гаррос» не может быть лёгким по определению. Впрочем, когда тебе противостоит молодой оппонент, всё выглядит несколько иначе, поскольку мой соперник ещё никогда не играл в рамках пятисетового матча. Проиграв первую партию, я почувствовал себя лучше с физической точки зрения. Мне удалось вернуться в игру, я сделал всё, чтобы осложнить жизнь сопернику», — цитирует Монфиса официальный сайт ATP.



Следующим соперником Монфиса будет словак Мартин Клижан (Q), который в первом круге обыграл серба Ласло Джере.

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