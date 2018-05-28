Конта: давление со стороны журналистов мне лишь мешает

Британская теннисистка Йоханна Конта, уступив в первом круге «Ролан Гаррос» представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (4:6, 3:6), обвинила журналистов в лишнем давлении. Конта призналась, что СМИ, напоминая ей о неудачах в Париже, только мешают добиться успеха. Британка ещё никогда не выигрывала матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Я не думаю, что всё это мне помогает. Мне лишь мешает, когда СМИ постоянно напоминают, что я никогда не выигрывала матчи в Париже.

Представьте, если вы, журналисты, приходите на работу, а вам постоянно говорят, что вы отвратительно пишете. Ваши коллеги вам постоянно напоминают об этом, критикуют вас за работу. Как бы вы себя чувствовали? Как бы работали после такого? Я не хочу оправдываться, но, ребята, вы не делаете мою задачу проще», — цитирует Конту BBC.