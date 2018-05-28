Нисикори: мне повезло, что матч первого круга закончился в трёх сетах

Японский теннисист Кей Нисикори (19) поделился эмоциями после победы над французом Максимом Жанвье (WC) со счётом 7:6 (7:0), 6:4, 6:3 в первом круге Открытого чемпионата Франции.



«Всё было не так просто, как могло показаться. Соперник продемонстрировал очень хороший теннис. Я не был знаком с ним, поэтому потребовалось какое-то время, чтобы оценить сильные стороны оппонента. Думаю, мне повезло, что матч закончился в трёх сетах, поскольку Жанвье показал очень хороший теннис.



Чувствую себя почти идеально. Перед прибытием в Париж я провёл несколько неплохих матчей и хорошо подготовился к Открытому чемпионату Франции. Нужно полностью сосредоточиться на каждом последующем матче, в том числе и с точки зрения психологии. Две недели – это не такой уж короткий срок. Постараюсь пройти как можно дальше и при этом получить удовольствие от игры», — цитирует японца официальный сайт ATP.



Во втором круге Нисикори встретится с победителем матча Бенуа Пэр (Франция) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

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