Павлюченкова: в Париже постараюсь сыграть так же уверенно, как в Страсбурге

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу на словачкой Доминикой Цибулковой в финале турнира в Страсбурге со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6) и поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос».



«Думаю, это был великолепный матч. Выполнить более 70 виннеров — это впечатляюще. Это позитивный момент для меня и моей команды. В первом сете я не так хорошо чувствовала свою игру, как в предыдущих встречах. Но я рада, что в итоге одержала победу. Конечно, я довольна проведённым матчем. Это был один из самых драматичных поединков в моей карьере. Думаю, такой эпический финал — это здорово для тенниса.

Поначалу зрители больше поддерживали Доминику, но постепенно стали болеть и за меня, потому что увидели, что я боролась. В итоге нас поддерживали в равной степени. Атмосфера была просто прекрасной.

На первом тай-брейке, кажется, я вела 5:2 и решила, что партия останется за мной, но в итоге поиграла. На втором я просто надеялась остаться в игре, выиграть сет и приготовиться к третьему. В заключительной партии я была очень уставшей, но продолжала сражаться за каждое очко. Я завоевала трофей и не могу в это поверить.

Этот успех придаст мне уверенности перед «Ролан Гаррос», но я сейчас просто наслаждаюсь моментом и не думаю о Париже. Надеюсь, мне удастся быстро восстановиться и сохранить форму. Это очень важно. Думаю, условия будут примерно такими же, мячи тоже. Физически я чувствую себя хорошо. Конечно, ощущается усталость, в том числе эмоциональная. К тому же здесь было очень жарко. По прогнозу нас ждут дожди, будет здорово получить дополнительные часы и дни для отдыха.

Когда мне было 19 лет, я дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Я вела 6:1, 4:1 в матче со Скьявоне, но проиграла. Но тот турнир до сих остаётся одним из лучших воспоминаний. В 2006 году в финале юниорского «Ролан Гаррос» я играла с Агнешкой Радваньской. Так что хороших воспоминаний хватает. Я люблю Париж и грунт. «Ролан Гаррос» — один из моих любимых турниров «Большого шлема». Я постараюсь сыграть так же уверенно, как в Страсбурге, демонстрируя бойцовский дух", — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.