Мойя: Надаль сделал правильные выводы после поражения от Тима в Мадриде

Карлос Мойя, тренер десятикратного победителя «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля, рассказал, в каком настроении его подопечный подходит к новому розыгрышу турнира. В первом круге Надаль (1) встретится с итальянцем Симоне Болелли (LL).



«Как и в прошлом году, Рафа подходит к «Ролан Гаррос», имея за плечами три титула. Конечно, в этом сезоне есть другие обстоятельства. На мой взгляд, поражение от Тима в четвертьфинале турнира в Мадриде связано с усталостью. Впрочем, мы не стали делать трагедии из этого проигрыша, нужно было просто провести тщательный анализ. Рафа приехал в Рим с другим подходом и завоевал титул. Самое главное, что Надаль сумел достойным образом отреагировать на поражение в четвертьфинале турнира в Мадриде.



Сетка Надаля кажется удачной? Не знаю. Мы посмотрели половину сетки, где выступает Рафа, но при этом не стали заглядывать далеко вперёд. Нужно готовиться к каждому последующему поединку. Важно оценить первого соперника, обыграть его, а затем уже можно готовиться к новой баталии», — цитирует Мойю официальный сайт ATP.

10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос» Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».

Шарапова, Надаль, Касаткина выходят на сцену. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Шарапова, Касаткина, Веснина, Хачанов, Южный, а также Надаль, Джокович, Вавринка, Возняцки сыграют в понедельник на «Ролан Гаррос».