Нисикори: некоторым теннисистам тяжело отказаться от коррупционных схем

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал отстранение аргентинца Николаса Киккера, которого признали виновным в организации договорных матчей.



«Если честно, всё это очень печально. Николас – хороший теннисист, которому по силам оказаться в топ-50. Неприятно быть свидетелем новостей о договорных матчах. Не хочу говорить о том, что понимаю его или не понимаю, но знаете, у некоторых теннисистов с самого начала тяжёлая жизнь. У людей мало денег, поэтому очень тяжело сказать «нет», когда появляются коррупционные предложения. Если вина Киккера будет полностью доказана, я расстроюсь, поскольку мы потеряем хорошего спортсмена», — цитирует Нисикори Sport 360.

Аргентинец Киккер признан виновным в организации договорных матчей