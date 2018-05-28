Беншетри: первый сет сложился хорошо, но затем Монфис заметно прибавил

Французский теннисист Эллиот Беншетри прокомментировал поражение от соотечественника Гаэля Монфиса (32) со счётом 6:3, 1:6, 2:6, 1:6 в первом круге «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».



«Считаю, что сделал всё, что мог. Я был готов сражаться за победу в каждом розыгрыше. Первый сет сложился для меня здорово, но в следующих партиях пришлось очень тяжело, поскольку Гаэль заметно прибавил», — приводит слова Беншетри официальный сайт ATP.



Следующим соперником Монфиса будет словак Мартин Клижан, пробившийся в основную сетку через квалификацию. В первом круге он обыграл в четырёх сетах серба Ласло Джере.

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