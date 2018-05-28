Вавринка: на первой неделе «РГ» провожу в раздевалке как можно меньше времени

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о приятных моментах, связанных с «Ролан Гаррос». 33-летний спортсмен, посеянный под 23-м номером, в матче первого круга встретится с испанцем Гильермо Гарсия-Лопесом.



«Я выиграл Открытый чемпионат Франции в 2015 году, и с тех пор организаторы предоставляют мне один и тот же шкафчик в раздевалке – 45-й. Я не суеверный человек, но всё равно приятно. Это некое признание, которое погружает в приятные воспоминания. Впрочем, это вовсе не означает, что я буду добиваться успеха на протяжении каждого турнира.



Первая неделя всегда получается плотной. Я стараюсь проводить в раздевалке как можно меньше времени. Гораздо приятнее, когда ты выходишь в финал. В раздевалке нет практически никого, нет лишнего шума. Только два игрока, немного друзей и родственников. Я никогда не проигрывал матч до его начала», — сказал Вавринка в интервью Le Parisen.

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