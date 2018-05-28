Хасе: физиотерапевт отказался помочь мне

Голландский теннисист Робин Хасе остался недоволен поведением врачей во время матча первого круга «Ролан Гаррос» против бельгийца Давида Гоффена (6:4, 6:4, 4:6, 1:6, 0:6). По словам Хасе, врач отказался принять какие-либо меры, заявив, что теннисист не нуждается в помощи.

Супервайзер врачей согласился с точкой зрения специалиста. Хасе во время послематчевой пресс-конференции заявил, что у него уже был аналогичный инцидент с тем же самым врачом во время Открытого чемпионата США по теннису.

«После Открытого чемпионата США я потребовал, чтобы на моих матчах тура ATP не работал этот врач. Но его снова поставили на мою игру. Я лишь хочу понять, почему это происходит?» — сказал Хасе.