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Джорджи уверенно обыграла Мин на старте «Ролан Гаррос»

Джорджи уверенно обыграла Мин на старте «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». В стартовом матче она обыграла американку Грэйс Мин (Q) со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Джорджи выполнила 9 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и исполнила 34 виннера. На счету американки 5 активно выигранных мячей и 18 невынужденных ошибок.

За выход в третий круг Джорджи поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 20) – Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия, Q).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 12:10 МСК
Камила
Джорджи
Грэйс
Мин
6:3 6:2
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