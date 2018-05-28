Джорджи уверенно обыграла Мин на старте «Ролан Гаррос»

Итальянская теннисистка Камила Джорджи вышла во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». В стартовом матче она обыграла американку Грэйс Мин (Q) со счётом 6:3, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. Джорджи выполнила 9 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и исполнила 34 виннера. На счету американки 5 активно выигранных мячей и 18 невынужденных ошибок.



За выход в третий круг Джорджи поспорит с победительницей матча Анастасия Севастова (Латвия, 20) – Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия, Q).

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