Осака и Доулхайд вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Японская теннисистка Наоми Осака (21) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, в двух партиях обыграв американку Софью Кенин со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 14 минут. Наоми 10 раз подала навылет, активно выиграла 19 очков и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 1 эйс, 16 виннеров и 23 неточности.

За выход в третий круг Осака поспорит с представительницей Казахстана Зариной Дияс.

«Ролан Гаррос». Женщины. Первый круг

Кэролайн Доулхайд (США, Q) — Виктория Голубич (Швейцария, Q) — 6:4, 6:4.

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