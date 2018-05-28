Тим: я знаю всю сетку Открытого чемпионата Франции, а не только свой сектор

Австрийский теннисист Доминик Тим заявил, что уже успел полностью ознакомиться с сеткой Открытого чемпионата Франции.



«На «Ролан Гаррос» всегда сложно, ведь в Париж съезжаются сильнейшие теннисисты мира. Я знаю всю сетку турнира, а не только свой сектор. К примеру, мне известны потенциальные баталии в четвёртом круге. На мой взгляд, это очень интересно», — приводит слова Тима Tennis World USA.



В Париже австриец, посеянный под седьмым номером, встретится в первом круге с белорусом Ильёй Ивашко, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

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