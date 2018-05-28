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Бабош проиграла Арруабаррене в первом круге Открытого чемпионата Франции

Бабош проиграла Арруабаррене в первом круге Открытого чемпионата Франции
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Теннисистка из Испании Лара Арруабаррена вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах венгерскую спортсменку Тимю Бабош со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Продолжительность поединка составила 1 час 27 минут. Испанка выполнила 1 эйс, реализовала 3 брейк-пойнта из 6 и активно выиграла 19 очков. На счету Бабош 4 эйса, 4 двойные ошибки и 24 виннера.

За выход в третий круг соревнований в столице Франции Арруабаррена поспорит с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 8) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай).

Ролан Гаррос (ж) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 12:10 МСК
Лара
Арруабаррена
Тимя
Бабош
7:6 6:3
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