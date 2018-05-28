Норри вышел во второй круг «Ролан Гаррос» на отказе Гоёвчика

Британский теннисист Кэмерон Норри вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв немецкого спортсмена Петера Гоёвчика. Норри выиграл первый сет со счётом 6:1 и повёл во второй партии – 2:0, после чего соперник отказался от продолжения борьбы.



К тому моменту теннисисты провели на корте 41 минуту. Норри выполнил 4 подачи навылет, избежал двойных ошибок и активно выиграл 16 очков. На счету Гоёвчика 3 эйса, 12 виннеров и 12 невынужденных ошибок.



За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Норри поспорит с французом Люкой Пуи (15), обыгравшим в первом круге россиянина Даниила Медведева.

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