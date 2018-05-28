Федерер: надеюсь ещё сыграть на «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, пропускающий сезон турниров на грунте, рассказал, что рассчитывает до окончания своей карьеры принять участие в Открытом чемпионате Франции по теннису.

«После консультации с членами моей команды я понял, что мне нужно снизить нагрузку и разгрузить календарь, чтобы продлить свою карьеру ещё на несколько лет. Мне нужно всё сбалансировать в жизни.

Необходимо успешно сочетать тренировки, отдых и благотворительную деятельность. Также я ещё и являюсь отцом четырёх детей, мужем для своей супруги. И мой график должен учитывать и их интересы.

Наше соперничество на протяжении стольких лет с Рафой Надалем было великолепным. Он подталкивал меня вперёд, мотивировал работать ещё больше над собой и своей игрой. Думаю, что без него я бы не был таким игроком, каким являюсь сейчас.

Я надеюсь, что ещё сыграю на «Ролан Гаррос» до окончания моей карьеры», — цитирует Федерера Vogue.