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Хачанов обыграл в трёх сетах Хайдер-Маурера в первом круге «Ролан Гаррос»

Хачанов обыграл в трёх сетах Хайдер-Маурера в первом круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Российский теннисист Карен Хачанов стартовал с победы на Открытом чемпионате Франции, втором в сезоне турнире «Большого шлема». В первом круге 22-летний уроженец Москвы обыграл австрийца Андреаса Хайдер-Маурера (SR) со счётом 7:6 (7:0), 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 53 минуты. Хачанов выполнил 17 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету австрийца 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 упущенный брейк-пойнт.

За выход в третий круг Хачанов поспорит с победителем матча Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Стэн Вавринка (Швейцария, 23).

Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
28 мая 2018 года, понедельник. 12:15 МСК
Карен
Хачанов
Андреас
Хайдер-Маурер
7:6 6:3 6:3
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