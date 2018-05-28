Хачанов обыграл в трёх сетах Хайдер-Маурера в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов стартовал с победы на Открытом чемпионате Франции, втором в сезоне турнире «Большого шлема». В первом круге 22-летний уроженец Москвы обыграл австрийца Андреаса Хайдер-Маурера (SR) со счётом 7:6 (7:0), 6:3, 6:3.



Теннисисты провели на корте 1 час 53 минуты. Хачанов выполнил 17 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету австрийца 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 упущенный брейк-пойнт.



За выход в третий круг Хачанов поспорит с победителем матча Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) – Стэн Вавринка (Швейцария, 23).

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